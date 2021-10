Asie et Océanie

Inondations et glissements de terrain

Au moins 116 morts en Inde et au Népal

(New Delhi) Au moins 116 personnes sont mortes en Inde et au Népal, emportées par des inondations et glissements de terrain déclenchés par plusieurs jours de fortes pluies, et des dizaines d’autres sont portées disparues selon un nouveau bilan annoncé mercredi par les autorités.