Changements climatiques

El Niño menace une région déjà éprouvée

En Amérique centrale, un corridor s’étendant sur quatre pays est particulièrement affecté depuis quelques années par les sécheresses et les pluies diluviennes. Le phénomène météorologique El Niño risque de perturber encore davantage ce « couloir sec » au cours des prochains mois, exacerbant les problèmes sociaux et économiques dans une des régions les plus violentes du monde.