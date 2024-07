PHOTO FEDERICO RIOS, THE NEW YORK TIMES

Le marché de la cocaïne est en pleine mutation, et les villages reculés qui en dépendent font face à une crise humanitaire

Genevieve Glatsky The New York Times

(Caño Cabra) Pendant des décennies, une seule industrie a fait vivre le petit village colombien isolé de Caño Cabra : la cocaïne.

Les habitants de cette communauté du centre du pays se lèvent tôt presque tous les matins pour cueillir les feuilles de coca, en grattant les branches cassantes, parfois jusqu’à ce que leurs mains saignent. Plus tard, ils mélangent les feuilles à de l’essence et à d’autres produits chimiques pour fabriquer des briques de pâte de coca d’un blanc crayeux.

Mais il y a deux ans, selon les villageois, les trafiquants de drogue qui achètent la pâte de coca et la transforment en cocaïne ont cessé de se présenter. Soudain, des gens qui étaient déjà pauvres n’avaient plus de revenus. La nourriture s’est raréfiée. Un exode vers d’autres régions de la Colombie, à la recherche d’un emploi, s’en est suivi. Le village de 200 habitants s’est réduit à 40.

Le même schéma s’est répété à maintes reprises dans les communautés du pays où la coca est la seule source de revenus.

Un accord de paix défavorable aux producteurs

La Colombie, plaque tournante mondiale de l’industrie de la cocaïne, où Pablo Escobar est devenu le criminel le plus connu au monde, et qui produit toujours plus de drogue que tout autre pays, est confrontée à des bouleversements sous l’effet de forces nationales et mondiales qui remodèlent l’industrie de la drogue.

L’évolution de la dynamique a entraîné l’accumulation de blocs de pâte de coca invendus dans toute la Colombie. Dans plus de la moitié des régions productrices de coca du pays, l’achat de cette pâte a chuté de façon subite ou a complètement disparu, provoquant une crise humanitaire dans de nombreuses communautés pauvres et isolées.

Le marché de la drogue n’avait jamais connu « une baisse aussi spectaculaire », a déclaré Felipe Tascón, un économiste qui a étudié l’économie illicite de la drogue et qui a dirigé un programme du gouvernement national visant à aider les cultivateurs de coca à se tourner vers des cultures légales.

Le bouleversement de l’industrie de la cocaïne est, en partie, une conséquence involontaire d’un accord de paix historique conclu il y a huit ans avec le plus grand groupe armé du pays, les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), qui a mis fin à une phase d’un conflit qui a duré des décennies.

Le groupe de gauche finançait sa guerre en grande partie grâce à la cocaïne et comptait sur des milliers d’agriculteurs pour fournir la plante de coca vert vif, principal ingrédient de la drogue.

Nouveau modèle économique

Mais une fois que les FARC se sont retirées de l’industrie de la cocaïne, elles ont été remplacées par des groupes criminels plus petits qui suivent un nouveau modèle économique, a expliqué Leonardo Correa, de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime : ils achètent de grandes quantités de coca à un plus petit nombre de cultivateurs et limitent leurs activités aux régions frontalières, où il est plus facile d’exporter la drogue hors du pays.

Cela signifie que des villages comme Caño Cabra, situé profondément à l’intérieur du pays, à environ 565 km au sud-est de la capitale Bogotá, ont vu leur unique activité disparaître en grande partie.

PHOTO FEDERICO RIOS, THE NEW YORK TIMES Ce producteur de coca de Caño Cabra montre les pièces de tissu enroulées sur ses doigts pour les protéger durant la récolte des feuilles vertes.

« Cela a été difficile », a dit Yamile Hernandez, 42 ans, cultivatrice de coca et mère de deux adolescents, qui se démène pour mettre de la nourriture sur la table. « Je ne sais pas ce qui va se passer. »

Au même moment, d’autres pays sont devenus des concurrents importants et ont contribué à l’évolution du marché colombien de la drogue. L’Équateur est devenu l’un des principaux exportateurs de cocaïne, tandis que la culture de la feuille de coca a augmenté au Pérou et en Amérique centrale.

Cela a contribué à entraîner la production mondiale de cocaïne à un niveau jamais atteint auparavant. Et si la consommation de cocaïne a stagné aux États-Unis, elle augmente en Europe et en Amérique latine, et émerge dans d’autres régions, comme l’Asie.

Toujours une source d’argent considérable

En Colombie, les politiques gouvernementales, notamment l’abandon de l’éradication des plants de coca et les progrès technologiques en matière de culture, ont permis à la production de coca de se développer malgré des décennies d’investissements des États-Unis pour tenter de démanteler l’industrie de la cocaïne.

La production annuelle de feuilles de coca et de cocaïne a atteint de nouveaux sommets en 2022, la fabrication de la drogue ayant augmenté de 24 % par rapport à l’année précédente, selon les données les plus récentes fournies par les Nations unies.

« La production atteint des niveaux dont Pablo Escobar rêvait », a indiqué un fonctionnaire américain qui travaille depuis des années sur la lutte contre la drogue en Colombie et qui a demandé à ne pas être identifié parce qu’il n’était pas autorisé à s’exprimer officiellement.

Vous allez dans les champs de coca, et c’est comme si vous vous trouviez dans un champ de maïs en Iowa – vous ne pouvez pas en voir la fin. Un fonctionnaire américain ayant requis l’anonymat

De nouveaux engrais ont également facilité la culture de la coca, alors même que de nombreux groupes armés colombiens contribuant à la poursuite du conflit dans le pays dépendent beaucoup moins de la drogue pour leurs revenus et se tournent vers d’autres activités illicites moins surveillées par les forces de l’ordre, comme l’extraction de l’or, l’exploitation forestière et le trafic de migrants, d’après plusieurs analystes.

Ainsi, si la cocaïne reste une source d’argent considérable pour les réseaux criminels en Colombie, le nouveau modèle économique a entraîné des souffrances dans de nombreuses régions du pays.

Des options de remplacement limitées

Si certains experts estiment que la transformation de l’industrie de la cocaïne pourrait inciter les cultivateurs de coca à passer à des moyens légaux de gagner leur vie, nombreux sont ceux qui craignent que les agriculteurs ne se tournent vers d’autres activités illicites.

Jefferson Parrado, 39 ans, président du conseil local qui préside la région comprenant Caño Cabra, a déclaré que de nombreux agriculteurs pourraient se tourner vers l’élevage de bétail, l’un des principaux moteurs de la déforestation dans le monde. D’autres habitants ont déclaré qu’ils pourraient rejoindre des groupes armés par désespoir économique.

« Plusieurs régions ont connu un développement économique grâce au marché de la coca et de la cocaïne », a souligné Diego Garcia-Devis, qui gère le programme de politiques antidrogues de l’Open Society Foundations. « Quel revenu remplacera celui de la coca ? Un autre revenu illégal ? L’exploitation minière, le trafic d’êtres humains, d’animaux sauvages, de bois ? L’extorsion ? »

Dans de nombreuses régions reculées de Colombie, il n’est pas économiquement viable de vendre d’autres cultures en raison des coûts de transport élevés. Selon les habitants, le temps que les produits arrivent au marché, ils pourrissent. Pour de nombreux Colombiens, l’industrie de la cocaïne a été leur seule option.

« Elle nuit à l’humanité, et nous en sommes conscients, a dit M. Parrado. Mais pour nous, cela signifie la santé, l’éducation, la subsistance des familles dans les régions. »

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.

