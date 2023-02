(Sao Paulo) Les inondations et glissements de terrain qui ont affecté le sud-est du Brésil il y a une semaine ont fait 65 morts, selon le dernier bilan rendu public dimanche soir par les autorités.

Agence France-Presse

« Jusqu’à présent ont été confirmés 65 morts », parmi lesquels ont été identifiés « 21 hommes, 17 femmes et 19 enfants », ont indiqué les autorités de l’État de Sao Paulo.

Sao Sebastiao, une station balnéaire située à 200 km de Sao Paulo, a reçu près de 680 mm de pluie en 24 heures, soit plus du double de la moyenne mensuelle des précipitations, et le volume cumulé en une journée le plus élevé jamais enregistré au Brésil, selon les autorités.

Après la découverte dimanche après-midi du corps de la 65e victime, les secouristes ont mis fin aux recherches dans le quartier de Vila do Sahy à Sao Sebastiao, la zone la plus affectée, selon la chaîne d’informations GloboNews citant des sources de la Défense civile.

Le gouvernement de Sao Paulo n’a pas répondu aux sollicitations de l’AFP pour savoir si les recherches se poursuivaient dans d’autres endroits.

Plus de 2400 personnes ont été déplacées, selon un bilan officiel.

Le gouverneur de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, avait admis jeudi que le système d’alerte de la population par messages texto n’était pas suffisant, et annoncé l’installation de sirènes dans les zones à risque et la construction de logements pour les sans-abri.

Les experts mettent en cause, outre les effets du changement climatique, une urbanisation incontrôlée.

Au Brésil, 9,5 millions de personnes vivent dans des zones exposées aux risques d’inondations et de glissements de terrain.