Desitution du président péruvien

La région rebelle d’Apurimac prête à « l’insurrection »

(Abancay) « On ne va pas s’arrêter là. Si les élites et le Parlement ne reculent pas, on peut aller jusqu’à l’insurrection », annonce, déterminé, Juan Ochicua, paysan péruvien de 53 ans.