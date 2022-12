Coupe du monde

Pour les Argentins ivres de joie, gagner, comme souffrir, c’était le « destin »

(Buenos Aires) Délire et démesure, à l’image de l’Argentine. Des millions de personnes ont envahi dimanche dès le coup de sifflet final les places et rues du pays, comme les artères de Buenos Aires où une foule immense et compacte chavirait en début de nuit, ivre de bonheur… et soulagée après tant de souffrance.