Cuba

Une embarcation d’émigrants irréguliers interceptée devant le Malecon

(La Havane) Une dizaine de candidats cubains à l’émigration voyageant à bord d’une embarcation précaire ont été interceptés lundi par les garde-frontières, devant l’emblématique promenade du Malecon, sous les yeux de touristes et de curieux, et non loin de l’ambassade américaine.