(Mexico) Le Mexique a renoué lundi avec les commémorations de sa vierge de Guadalupe, la sainte-patronne du pays, qui a attiré cette fin de semaine onze millions de pèlerins dans les rues de la capitale, selon les chiffres officiels.

Agence France-Presse

« Cinq millions » de fidèles ont transité par le temple de la vierge de Guadalupe ces dernières 24 heures, d’après l’estimation de la mairesse de Mexico Claudia Sheinbaum, invérifiable de source indépendante.

« Selon la police, il s’agit d’une des célébrations qui ont attiré le plus grand nombre de personnes », a ajouté Mme Sheinbaum devant la presse.

Le traditionnel pèlerinage du 12 décembre avait été suspendu en 2020, et maintenu en 2021 avec des restrictions. En 2019, le temple situé dans le nord de le capitale Mexico avait accueilli plus de dix millions de visiteurs.

Aux premières heures du jour ce lundi, les pèlerins en provenance de tout le Mexique et d’autres pays d’Amérique latine ont entonné des chants au son des mariachis pour communier dans ce culte de la vierge brune

Dans la tradition catholique, l’image de la « Morena » (la brune) est apparue en 1531 à un Indien, Juan Diego.

L’édition 2022 du pèlerinage a été saluée par le président des États-Unis Joe Biden car il coïncide avec le 200e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

« Ce bicentenaire est d’autant plus significatif qu’il tombe en même temps que le jour férié pour Notre-Dame de Guadalupe-un jour férié d’une profonde signification religieuse et culturelle pour des millions de Mexicains et de Mexicains-Américains », écrit le président Biden dans un communiqué.