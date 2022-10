Trafic de stupéfiants

« El Chapo » demande un nouveau procès

(New York) Le narcotrafiquant mexicain Joaquin Guzman, alias « El Chapo », condamné en 2019 à New York à la perpétuité pour son rôle à la tête du cartel de Sinaloa, a demandé à la justice américaine l’annulation de sa condamnation et la tenue d’un nouveau procès.