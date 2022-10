Élections au Brésil

Les couteaux volent bas entre Lula et Bolsonaro

(Sao Paulo) Jair Bolsonaro et Luiz Inacio Lula da Silva ont échangé vendredi des attaques à l’emporte-pièce, s’accusant respectivement d’ivrognerie et d’être capable de cannibalisme, à environ trois semaines de leur duel serré au second tour de la présidentielle au Brésil.