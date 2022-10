Des électeurs assistent à la diffusion du décompte des voix lors de l’élection législative et présidentielle, sur l’Avenida Paulista à Sao Paulo, au Brésil.

Plus de la moitié des urnes dépouillées, Bolsonaro légèrement devant Lula

(Brasilia) Le chef de l’État sortant Jair Bolsonaro était légèrement en tête du premier tour de la présidentielle avec plus de la moitié des urnes dépouillées, devant le favori des sondages Luiz Inacio Lula da Silva.

Agence France-Presse

Le président d’extrême droite totalisait 46,31 % des voix, contre 44,86 % pour Lula, alors que 52,21 % des urnes étaient dépouillées, selon le site officiel du Tribunal Supérieur électoral (TSE), qui comptabilise les votes.

« Bolsonaro est devant. Je l’avais parié. Datafolha (l’institut de sondages de référence) va se planter encore une fois », a tweeté le député Eduardo Bolsonaro, fils du président.

Le dernier sondage Datafolha, samedi soir, donnait à l’icône de la gauche Lula largement en tête, avec 50 % des voix, contre 36 % pour Jair Bolsonaro, et des chances de l’emporter dès le premier tour.

Au quartier général du Parti des Travailleurs (PT) de Lula, un hôtel de Sao Paulo (sud-est), la tension était palpable, alors que les résultats étaient égrenés.

Au début du dépouillement, Jair Bolsonaro a compté plus de cinq points d’avance sur Lula, mais l’écart s’est ensuite réduit progressivement.

« Tout le monde est nerveux. Bolsonaro est en tête, mais le dépouillement est plus avancé dans les États bolsonaristes. On va renverser la situation », a dit à l’AFP Sonia Guajajara, leader indigène et candidate à la députation.

Bolsonaro, pour sa part, suivait le dépouillement au Palais de l’Alvorada, sa résidence officielle à Brasilia.