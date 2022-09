Bogotá

Des milliers de jeunes musiciens donnent le plus grand concert du monde

Des milliers de musiciens de différents orchestres, philharmonies et écoles de Bogotá se sont réunis au parc Simon Bolivar pour donner le plus grand concert du monde. L’événement, auquel participaient quelque 16 000 personnes jouant six œuvres simultanément, célébrait le rapport final de la Commission de la vérité sur le conflit colombien.