Mexique

Dix mineurs bloqués dans un puits, les secours engagés dans un contre-la-montre

(Sabinas) Des pompiers et des pompes submersibles, des prières, des pleurs : 230 secouristes étaient engagés dans une course contre-la-montre jeudi pour sauver dix mineurs coincés sous terre au lendemain de l’effondrement et de l’inondation de trois puits de charbon dans le nord-est du Mexique.