(Lilongwe) Le Malawi a besoin de 200 millions de dollars en aide alimentaire pour répondre aux besoins de millions de ses citoyens qui risquent la famine, en raison de l’impact de la sécheresse liée au phénomène climatique El Niño.

Agence France-Presse

Le président Lazarus Chakwera a déclaré samedi soir l’état de catastrophe naturelle dans 23 des 28 districts du pays d’Afrique australe, résultat d’une évaluation gouvernementale des dégâts sur les terres agricoles aggravés par El Niño.

« Outre des précipitations tardives et irrégulières, ces districts ont été confrontés à des pluies insuffisantes, à des inondations et à des périodes de sécheresse prolongées, ce qui a gravement nui aux cultures et perspectives de production alimentaire », a déclaré M. Chakwera lors d’une allocution nationale.

« Notre première évaluation indique que près de deux millions de ménages agricoles ont été touchés et que 749 113 hectares de maïs – 44,3 % de la superficie cultivée au niveau national – ont été endommagés », a-t-il ajouté.

M. Chakwera a souligné le besoin urgent d’aide alimentaire dans les districts touchés.

« J’exhorte tous les Malawiens, tant au pays qu’à l’étranger, ainsi que nos partenaires de développement, la communauté internationale, les agences des Nations Unies concernées, la Banque mondiale, les organisations non gouvernementales, le secteur privé local, les membres du Parlement et toute personne en mesure de fournir des ressources, financières ou en nature, à soutenir cette cause », a-t-il détaillé.

Le président a estimé qu’environ 600 000 tonnes de maïs, d’une valeur d’environ 200 millions de dollars, seraient nécessaires pour répondre à la gravité de la situation dans le pays.

Dimanche, le réseau de la société civile agricole du Malawi (Cisanet) a soutenu l’appel à l’aide internationale du président, insistant toutefois sur « l’importance d’aligner les investissements sur des pratiques intelligentes en matière de climat, d’améliorer l’accès des petits exploitants agricoles aux ressources et de renforcer les institutions locales pour une mise en œuvre efficace ».

Selon l’ONU, plus de 13 millions de personnes en Afrique australe manquent déjà de nourriture, alors que l’été austral touche à sa fin, et ce nombre devrait augmenter dans les prochains mois.

La Zambie, voisine du Malawi, a notamment déclaré fin février une « catastrophe nationale », au vu de son secteur agricole dévasté, affectant plus d’un million de foyers selon son gouvernement. Et le Zimbabwe est également mobilisé contre les risques de famine.

Le phénomène climatique naturel El Niño, qui est réapparu au milieu de 2023, entraîne généralement une augmentation des températures mondiales pendant un an.