(Nations unies) L’ONU a réclamé mardi plus de 75 millions de dollars en urgence pour faire face à la crise alimentaire au Soudan, où après des mois de conflit, plus de 17 millions d’habitants sont en situation d’insécurité alimentaire aiguë.

Agence France-Presse

Dans un communiqué, l’organisation onusienne pour l’agriculture (FAO) « sonne l’alarme concernant l’escalade de la crise alimentaire au Soudan, appelant à une action immédiate et collective pour éviter une catastrophe humanitaire imminente ».

Selon les projections publiées mardi, 17,7 millions de personnes, soit 37 % de la population, font face à un niveau élevé d’insécurité alimentaire entre octobre 2023 et février 2024.

Cela représente près de 4,9 millions d’habitants qui se trouvent au niveau 4 de la classification de l’insécurité alimentaire (Integrated Phase Classification, IPC) qui va jusqu’à 5, et près de 12,8 millions au niveau 3.

Depuis avril, les forces loyales au chef de l’armée Abdel Fattah al-Burhane sont en guerre contre les forces paramilitaires de soutien rapide commandées par son ancien adjoint, Mohamed Hamdan Daglo.

Plus de 12 000 personnes ont été tuées, selon une estimation prudente du Armed Conflict and Event Data Project, tandis que les Nations unies affirment que près de 6,8 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile.

« Le conflit et l’escalade de la violence renforcent la crise humanitaire et détériorent la sécurité alimentaire de la population dans plusieurs zones urbaines, semi-urbaines et rurales », a souligné la FAO dans son communiqué, notant que les régions les plus touchées étaient le Darfour, le Kordofan et Khartoum.

« L’urgence est claire, et notre engagement inébranlable, mais l’avenir qui s’annonce réclame plus de financements pour que nous puissions continuer notre soutien vital », a commenté Hongjie Yang, représentant de l’agence onusienne au Soudan.

La FAO demande ainsi 75,4 millions de dollars en urgence, notamment pour permettre l’amélioration de la production agricole locale.

Entre juillet et septembre 2023, la FAO a aidé plus d’un million de foyers paysans (soit 5 millions de personnes), notamment en distribuant des semences, selon le communiqué.