PHOTO NARIMAN EL-MOFTY, THE NEW YORK TIMES

Un tronçon de route solitaire traversant les montagnes de l’Atlas marocain est depuis longtemps connu pour ses virages difficiles. Après le séisme, elle est devenue une bouée de sauvetage pour de nombreux villages détruits.

Catherine Porter et Aida Alami The New York Times

(Col du Tizi N’Test) Grimpant à plus de 2000 mètres au-dessus des montagnes de l’Atlas, la route qui traverse le col du Tizi N’Test longe les falaises de manière impossible. Elle s’élargit et se resserre inconfortablement en une seule piste fragile et se faufile sous des saillies rocheuses abruptes.

Depuis un siècle, ce tronçon de route solitaire est connu pour ses vues époustouflantes et ses virages périlleux. Tout a changé le 8 septembre, lorsqu’un tremblement de terre a frappé le Maroc, tuant au moins 2900 personnes et détruisant des dizaines de villages perchés sur les bords de la route.

Cette route sinueuse est alors devenue une bouée de sauvetage vitale, permettant aux ambulances de sauver des vies et d’acheminer une aide essentielle aux villages dévastés dans les montagnes. Mais il fallait d’abord la rouvrir.

INFOGRAPHIE LA PRESSE

Quelques heures à peine après le tremblement de terre du 8 septembre, des équipes de construction se sont mises en route avec des niveleuses, des pelleteuses et des camions-bennes pour commencer la tâche difficile et dangereuse de débarrasser la route des rochers géants détachés par les secousses et envoyés sur les flancs de la montagne, écrasant les bâtiments sur leur passage.

Le travail n’a pas cessé depuis.

« Nous ne dormirons pas tant que nous n’aurons pas déblayé la route », a déclaré Mohammed Id Lahcen, 33 ans, vendredi dernier, assis sur un tas de pierres cassées à côté de la grosse niveleuse qu’il utilise depuis une semaine.

PHOTO NARIMAN EL-MOFTY, THE NEW YORK TIMES Une pelleteuse travaille à dégager la route du ccol du Tizi N’Test, dans les montagnes de l’Atlas.



Mohammed Id Lahcen et son équipe ont réussi à dégager suffisamment d’espace pour que certains véhicules puissent passer après plusieurs jours de travail, mais ils devaient encore dégager les rochers et les débris poussés sur les bords de la route. Il a expliqué qu’il n’avait fait des pauses que pour se précipiter hors du chemin des blocs de roche qui continuent à dévaler les flancs de la montagne, pour grignoter de la nourriture et pour dormir dans sa niveleuse. Il n’était pas rentré chez lui pour prendre une douche ou changer de vêtements.

Des habitants prennent les choses en main

Dans de nombreuses régions touchées par le tremblement de terre, on s’est plaint de la lenteur du gouvernement à secourir les villages sinistrés et à leur apporter des secours. Il revenait donc aux habitants de dégager eux-mêmes les victimes et à leurs compatriotes marocains d’apporter de la nourriture, des couvertures et des matelas.

Sur la route menant au col du Tizi N’Test, les difficultés rencontrées par les secouristes pour passer sont devenues manifestes.

PHOTO NARIMAN EL-MOFTY, THE NEW YORK TIMES Des femmes qui ont perdu leur maison préparent des repas communs dans le village de Tijghicht, ravagé par le séisme.



Pendant des jours, des Marocains inquiets, venant d’endroits éloignés comme Rabat, à des centaines de kilomètres au nord, ont rempli leurs voitures et leurs camions de dons, puis ont prudemment remonté la route jusqu’à la machinerie de Mohammed Id Lahcen, dans l’espoir d’offrir aide et réconfort aux villageois qui étaient toujours isolés. En voyant la route bloquée, ils ont supplié Id Lahcen et son collègue, Mustapha Sekkouti, de les aider à acheminer leurs sacs de fournitures de l’autre côté.

« Cette réalité, nous voulons qu’elle soit un souvenir dans notre histoire », a déclaré Mustapha Sekkouti, âgé de 50 ans.

Je veux pouvoir dire à mes petits-enfants que j’étais là. J’ai aidé à dégager la route pour sauver des vies. Mustapha Sekkouti

Les efforts de Mohammed Id Lahcen et de Mustapha Sekkouti ont ouvert une brèche près du sommet de la route le 11 septembre, permettant à une partie de l’aide de passer. Cependant, les fermetures temporaires et les embouteillages qui ont ralenti le trafic se sont poursuivis pendant des jours, obligeant le New York Times à annuler une première tentative pour atteindre le sommet.

Vendredi et samedi, cependant, nous avons réussi à parcourir toute la longueur de la route, soit 180 km à partir de la ville d’Oulad Berhil à travers les montagnes au nord jusqu’à Marrakech, en faisant des arrêts en cours de route. Le voyage a révélé un pays qui sortait de l’horreur d’une situation d’urgence et qui prenait les premières mesures difficiles en vue d’un rétablissement.

La route était dégagée, des monticules de gravats poussés jusqu’à leurs bords rongés, et parsemés de machines lourdes. Le long de la route s’élevaient les ruines de maisons en briques de boue qui s’étaient fusionnées à leurs perchoirs montagneux et des rangées de grandes tentes jaunes et bleues où vivaient désormais les survivants.

Constater les dégâts

Près du sommet du col, Hassan Ikhoudamen, 36 ans, balayait les bouteilles de verre brisées et les canettes de soda cabossées qui avaient dégringolé de l’étagère derrière le bar de son café et de sa modeste maison d’hôtes la nuit du tremblement de terre.

Une semaine plus tard, il a jugé qu’il était temps de rouvrir son café.

Il s’estimait chanceux : sa maison avait été détruite, mais sa femme et ses trois fils avaient survécu, et le café qu’il tenait depuis 11 ans n’avait subi que des fissures.

À une vingtaine de minutes de là, dans ce qui reste du village de Tinmel, Soufiane Aarrach, 26 ans, fouillait les décombres de la chambre de son frère aîné Abderahim, à la recherche de papiers d’identité qui lui permettraient de le déclarer mort.

PHOTO NARIMAN EL-MOFTY, THE NEW YORK TIMES Soufiane Aarrach (à gauche) a fondu en larmes en trouvant des vêtements qui appartenaient à son frère qui a été tué dans le séisme.



Il a creusé dans les décombres de la maison dans des toboggans en plastique, pelletant des briques et de la terre sur un monticule croissant de détritus, jusqu’à ce qu’il découvre un sac scellé. À l’intérieur se trouvaient des vêtements : une veste en cuir, une chemise blanche et un pantalon beige. Il a pressé la chemise et le pantalon contre son visage et a inspiré profondément, ses yeux se remplissant de larmes.

Ces vêtements appartenaient à mon frère. J’ai fait une prière pour lui. Soufiane Aarrach

Prochain défi : la neige

En descendant vers Marrakech, où la route s’élargit et s’aplanit généreusement, le village de Tijghicht a révélé combien l’accès à la route est vital.

Après le tremblement de terre, des rochers géants avaient bloqué le passage, laissant les villageois creuser dans les maisons détruites à la recherche de survivants et de leurs voisins qui avaient péri, seuls, avec seulement une paire de pelles.

Ils ont fabriqué des brancards de fortune avec des poteaux de bois et des cordes, et ont transporté les blessés graves sur plus de 10 km jusqu’à une ville voisine sur la route principale.

PHOTO NARIMAN EL-MOFTY, THE NEW YORK TIMES Le maire de Tijghicht, Bouchaib Igouzoulen, réconforte un adolescent de 15 ans qui a perdu toute sa famille dans le séisme.



Le quatrième jour après le tremblement de terre, le maire, Bouchaib Igouzoulen, s’est allongé devant une pelleteuse géante sur la route principale et a refusé de bouger jusqu’à ce qu’elle se dirige vers Tijghicht. Le lendemain, la route était suffisamment dégagée pour permettre le passage des ambulances.

Maintenant que son village a été reconnecté à la route principale, le maire se tourne vers l’avenir : comment – et où – reconstruire son village.

Ces décisions et ces projets prendront du temps. Dans les mois à venir, la neige rendra une grande partie de la route glissante et, parfois, à nouveau impraticable.

« Nous devons commencer aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.