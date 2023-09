République démocratique du Congo

Des milices tuent 18 civils et un militaire

(Kinshasa) Dix-huit civils et un militaire congolais ont été tués par des milices en début de semaine dans l’ouest de la République démocratique du Congo, dans le cadre d’un conflit à caractère communautaire qui s’étend de plus en plus, a-t-on appris dimanche du compte rendu du conseil des ministres.