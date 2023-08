Tensions entre la France et le Mali

Paris et Bamako suspendent la délivrance de visas

(Bamako) La France et le Mali ont suspendu la délivrance de visas aux ressortissants de l’autre pays par leurs services consulaires respectifs à Bamako et à Paris, dans un contexte de vives tensions bilatérales et régionales, a-t-on appris jeudi de sources diplomatiques.