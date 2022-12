République démocratique du Congo

Dans l’enfer des mines de cobalt

La République démocratique du Congo se trouve à la tête du plus important gisement de cobalt, un minerai crucial pour la transition énergétique mondiale. L’arrivée de la Chine, qui fait main basse sur les mines du pays sur fond d’explosion de la demande, n’a guère amélioré le quotidien de la population locale. Travail des enfants, exploitation et impunité règnent plus que jamais dans l’extraction de « l’or bleu ».