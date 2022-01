PHOTO SIPHIWE SIBEKO, ARCHIVES REUTERS

Une clinique de vaccination à Johannesburg, Afrique du Sud, 17 mai 2021. Ce pays est le plus touché en Afrique avec 3 504 554 cas au 6 janvier. Mais depuis trois semaines, on y observe une décélération de l’épidémie et un nombre de nouvelles infections (sur une semaine) en baisse de 65 % par rapport au pic de la vague due à Omicron à la mi-décembre.