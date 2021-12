Afrique

L’Afrique du Sud croise le fer avec deux pandémies

Les campagnes publicitaires à l’effigie du ruban rouge demeurent légion dans ce pays d’Afrique. Et pour cause : avec des taux d’infection au VIH très élevés, c’est toujours la région de la planète la plus durement touchée par l’épidémie de sida. Portrait de la situation, en cette Journée mondiale du sida.