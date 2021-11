Afrique

Allégations contre l’ex-président Kabila

Le gouvernement congolais pressé d’agir

Les conclusions d’un groupe de médias internationaux et d’ONG qui accuse l’ex-président de la République démocratique du Congo (RDC) Joseph Kabila et son entourage d’avoir détourné plus de 100 millions de dollars de fonds publics de 2013 à 2018 placent le gouvernement du pays sous pression.