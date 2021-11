Afrique

Les États-Unis invitent le Nigeria à jouer un plus grand rôle

(Abuja) Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a appelé le Nigeria à jouer un plus grand rôle sur le continent mais l’a aussi encouragé à plus de transparence dans sa gestion des droits humains qui a ébranlé depuis un an les relations entre les États-Unis et le pays le plus peuplé d’Afrique.