Amnistie accuse le gouvernement de « harceler » les militants

(Beyrouth) Amnistie internationale accuse la sécurité égyptienne de « harceler et intimider » les défenseurs des droits humains et militants politiques pour les « réduire au silence », et cela en toute « impunité » dans un pays régulièrement épinglé sur la question des libertés.