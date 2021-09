Afrique

Tunisie

Mobilisation citoyenne contre la pollution marine

(Ezzahra) « Il y a des coquillages morts et des poissons morts », « on ne peut plus nager » : pour protester contre la pollution de la mer, des centaines de citoyens ont formé une impressionnante chaîne humaine sur cinq plages de la banlieue sud de Tunis.