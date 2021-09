Afrique

Crise entre l’Algérie et le Maroc

Appels au dialogue et au calme dans le monde arabe

(Le Caire) L’Organisation de la coopération islamique (OCI), la Ligue arabe, l’Arabie saoudite et la Libye ont appelé mercredi l’Algérie et le Maroc au « dialogue » et à la « retenue » au moment où les deux pays voisins traversent une crise diplomatique.