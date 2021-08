Afrique

Première traversée réussie du canal de Suez par le porte-conteneur l’ayant bloqué en mars

(Le Caire) Le porte-conteneurs géant, Ever Given, qui avait bloqué en mars le canal de Suez occasionnant une forte perturbation du trafic maritime l’a traversé vendredi sans difficulté et se dirige vers l’Asie, a annoncé l’Autorité du canal de Suez (SCA).