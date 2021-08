Afrique

Ebola en Côte d’Ivoire

L’OMS fait état d’un nouveau cas suspect et de neuf cas contact

(Genève) L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué mardi qu’en plus du cas confirmé de contamination par le virus Ebola détecté en Côte d’Ivoire, un cas suspect et neuf cas contact avaient été identifiés et étaient suivis.