PHOTO TSVANGIRAYI MUKWAZHI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le Zimbabwe autorise le vaccin Johnson and Johnson

(Harare) Le Zimbabwe a approuvé mercredi le vaccin anti-COVID-19 américain Johnson and Johnson pour une utilisation d’urgence, premier vaccin produit par un pays occidental à être autorisé dans le pays, en proie à une troisième vague de COVID-19.

Agence France-Presse

« En se basant sur l’examen des données concernant la qualité, la sécurité et l’efficacité […], l’autorisation pour une utilisation d’urgence a été accordée pour (le vaccin) fabriqué par Johnson and Johnson », a indiqué l’Autorité de contrôle des médicaments du Zimbabwe dans une lettre au gouvernement, dont des journalistes ont eu connaissance.

Mauvaises relations avec l’Occident

Seuls des vaccins chinois, indien et russe ont été approuvés jusqu’à présent dans ce pays de l’Afrique australe, qui entretient des relations peu amicales avec les pays occidentaux.

Le gouvernement avait été critiqué pour avoir refusé un don de l’Union africaine (UA) de trois millions de doses de Johnson and Johnson en invoquant des problèmes de stockage du produit et de possibles effets secondaires, malgré la hausse des cas de contamination et la pénurie de vaccins.

Les doses du vaccin Johnson and Johnson nécessitent pourtant la même température que les produits chinois Sinopharm et Sinovac.

Les États-Unis et l’Union européenne ont au cours de la dernière décennie imposé des sanctions économiques à des entités et personnalités zimbabwéennes pour violations des droits de l’homme.

Le président Emmerson Mnangagwa a demandé en vain en 2020 son soutien à l’ONU face aux sanctions qui selon lui nuisent au développement économique du pays.

Seules 694 600 personnes ont été complètement vaccinées au Zimbabwe, tandis que 1,5 million ont reçu une première dose, sur une population de 14,8 millions d’habitants.

Le Zimbabwe a enregistré plus de 70 400 cas de COVID-19, dont 3280 mortels.