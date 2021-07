Afrique

Crise politique

Dix ans après la révolution, la Tunisie à un tournant

Après une journée de manifestations citoyennes, le président tunisien Kaïs Saïed s’est octroyé le pouvoir exécutif, le dimanche 25 juillet, avant de congédier plusieurs membres du gouvernement. Cet universitaire et juriste, qui a bloqué les travaux parlementaires pour 30 jours, est accusé de coup d’État par ses opposants. Saïed détient l’appui d’une partie de la population, indignée par la gestion de la crise sanitaire et la détérioration de la situation économique et sociale dans ce pays d’Afrique du Nord.