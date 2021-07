PHOTO JOHN THYS YANN SCHREIBER, AFP

Pfizer et BioNTech se sont associés au groupe Biovac avec l’objectif de fournir jusqu’à 100 millions de doses par an exclusivement aux 55 pays membres de l’Union africaine. Ci-haut, l’enseigne à l’entrée des installations de Biovac au Cap, en Afrique du Sud. Le vaccin sera fabriqué en Europe et sera acheminé chez Biovac pour la mise en flacon.