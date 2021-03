Afrique

Canal de Suez

L’Ever Given a bougé, mais le plus dur reste à faire

(Suez) Le porte-conteneurs Ever Given, qui obstrue le canal de Suez et affecte le trafic maritime mondial depuis près d’une semaine, a été remis lundi à 80 % dans la « bonne direction », mais le plus dur reste à faire selon la société néerlandaise mandatée pour le sauvetage.