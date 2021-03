Tigré

Des survivants dénoncent un massacre commis par des soldats érythréens

(Dengolat) C’était bien avant midi, et dans la maison de Beyenesh Tekleyohannes l’agitation durait depuis déjà plusieurs heures : une trentaine d’invités chantaient, priaient et partageaient lentilles et purée de pois chiche à l’occasion d’une grande fête de la chrétienté orthodoxe.