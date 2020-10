(Washington) L’otage américain enlevé cette semaine au Niger près de la frontière du Nigeria a été libéré grâce à une intervention des forces américaines dans le nord du Nigeria, a annoncé samedi le Pentagone.

Agence France-Presse

« Les forces américaines ont mené une opération de libération d’otage tôt le 31 octobre dans le nord du Nigeria pour récupérer un citoyen américain retenu en otage par un groupe d’hommes armés », a indiqué Jonathan Hoffman, porte-parole du Pentagone, dans un communiqué.

Le ministre nigérien de la Défense, Issoufou Katambé, avait plus tôt annoncé à l’AFP la libération de cet otage, Philip Walton.

Il s’agit d’une « grande victoire à l’actif de nos forces spéciales », a tweeté le président Donald Trump, en lice pour un second mandat mardi, promettant des « détails à suivre ».

Le raid a été mené par des soldats comptant parmi « nos combattants les plus courageux et les plus habiles », a salué le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo.

M. Walton, qui était installé à Massalata, village situé à quelques kilomètres de la frontière nigériane, avait été enlevé dans la nuit de lundi à mardi par des hommes armés qui cherchaient de l’argent, selon le témoignage de son père Bruce Walton.

« Nous n’abandonnerons jamais un Américain pris en otage », a ajouté M. Pompeo, précisant que Philip Walton, pris en charge par le département d’État, retrouverait bientôt ses proches.