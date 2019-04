Soudan: le nouvel homme fort promet la rupture avec le régime Béchir

Le nouvel homme fort du Soudan a promis samedi d'« éliminer les racines » du régime d'Omar el-Béchir et annoncé une série de mesures en guise de concessions aux manifestants, alors qu'il est pressé de passer la main au plus vite à un pouvoir civil.

Abdel Fattah al-Burhane, nommé vendredi à la tête du Conseil militaire chargé de la transition au lendemain du renversement du président Béchir, a promis « de lutter contre la corruption et d'éliminer les racines » du régime dans un discours à la nation retransmis sur la télévision d'État.

Il a en outre annoncé la levée du couvre-feu - imposé jeudi de 20 h GMT (16 h HE) à 2 h GMT (22 h HE) -, la libération de tous les manifestants arrêtés ces dernières semaines et s'est également engagé à faire juger les personnes ayant tué des protestataires.

Plusieurs dizaines de personnes sont mortes depuis le début du mouvement de contestation en décembre, né du triplement du prix du pain et qui a ensuite réclamé le départ de Béchir, au pouvoir depuis trois décennies.

Autre annonce faite plus tôt par le Conseil militaire en vue d'afficher sa bonne volonté face aux manifestants : la démission de Salah Gosh, chef du puissant service de renseignement soudanais NISS.