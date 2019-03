Algérie: Bouteflika transmettra le pouvoir de manière «transparente»

Agrandir

« Abdelaziz Bouteflika a pris la décision de ne pas prendre part à cette élection et est entièrement prêt à transmettre le pouvoir de manière ouverte et transparente au président qui sera choisi via ce scrutin », a déclaré Ramtane Lamamra (gauche) à l'issue d'une rencontre avec son homologue russe, Sergueï Lavrov (droite).

PHOTO ALEXANDER ZEMLIANICHENKO, AP