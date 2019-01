 Putsch raté au Gabon: les autorités saluent le «professionnalisme» des forces de sécurité 

AMAURY HAUCHARD

Agence France-Presse

Libreville

Les autorités gabonaises se sont félicitées mardi du « professionnalisme » des forces de sécurité, au lendemain d'une tentative ratée de coup d'État au Gabon, pays dont le président, malade, est absent depuis deux mois et demi et où le gouvernement n'assure plus que les affaires courantes.