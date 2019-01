Persécution des coptes: le président égyptien inaugure une cathédrale

Aux côtés du pape copte orthodoxe Tawadros II, le chef de l'État a déclaré que le pays vivait «un moment important de (son) histoire».

«Nous ne faisons qu'un et nous ne ferons toujours qu'un», a insisté M. Sissi, juste avant le lancement des chants de la messe du Noël copte, fêté dans toute l'Égypte le 7 janvier.

Un imposant dispositif de sécurité a été mis en place dimanche sur le site de la nouvelle capitale administrative, actuellement en construction dans le désert à environ 45 km du Caire et où a lieu l'inauguration et la messe.

M. Sissi est d'abord apparu dans la salle de conférence d'un hôtel flambant neuf aux côtés du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Il a demandé à l'assistance d'observer «une minute de silence» pour «l'officier martyr tombé hier».

La veille au soir, dans un nouvel incident visant la communauté copte, un commandant de police spécialisé dans le déminage a été tué au Caire en tentant de désamorcer une bombe près de l'église al-Azraa Wa Abou Sifin, selon des sources au sein des services de sécurité.

Deux autres policiers ont été blessés dans l'explosion de la bombe placée dans un sac, selon les mêmes sources.

Si une source de la Sécurité a affirmé que l'église était «visée», les autorités n'ont pas communiqué sur cet incident.

Les coptes d'Égypte sont dans le collimateur depuis 2016 du groupe État islamique (EI) qui a revendiqué plusieurs attaques meurtrières contre cette communauté.

Assistant également à l'inauguration de la cathédrale, Ahmed el-Tayeb, le grand imam d'Al-Azhar, influente institution de l'islam sunnite basée au Caire, a déclaré que «les musulmans doivent protéger les églises».

Entre des chants et petits clips prônant la tolérance, les autorités ont diffusé un message télévisé du pape François. Le souverain pontife a salué le pape copte Tawadros II et son Église «qui a su donner un véritable témoignage de foi et d'amour même dans les moments les plus difficiles».

Sur Twitter, le président Trump, qui a plusieurs fois exprimé sa sympathie pour son homologue égyptien, s'est dit «ravi de voir nos amis en Égypte ouvrir la plus grande cathédrale du Proche-Orient».