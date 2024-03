(Kyiv) Cinq personnes ont été blessées lundi matin à Kyiv par des débris de missiles russes abattus par la défense aérienne dans le ciel de la capitale ukrainienne, ont annoncé les autorités.

Agence France-Presse

« L’ennemi a lancé deux missiles balistiques depuis le territoire de la Crimée temporairement occupée. Les deux missiles ennemis ont été détruits », par la défense aérienne, a indiqué le chef de l’administration militaire de Kyiv, Serguiï Popko, sur les réseaux sociaux.

Il s’agit de la troisième attaque de missiles ou drones explosifs sur la capitale en cinq jours, alors que la Russie a intensifié récemment ses frappes sur l’Ukraine, ciblant des infrastructures énergétiques, à la suite de bombardements meurtriers ukrainiens sur des régions frontalières russes.

Lundi à Kyiv, « cinq personnes ont été blessées dans le district de Petchersky. Trois ont été soignées sur place. Deux ont été hospitalisées », a écrit le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, sur les réseaux sociaux.

Les journalistes de l’AFP ont entendu plusieurs explosions vers 10 h 30 (4 h 30 heure de l’Est), juste après le déclenchement des sirènes d’alerte aérienne.

Les débris des missiles abattus ont aussi endommagé des immeubles non résidentiels, selon le maire.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a publié une vidéo montrant, selon lui, des écoliers courant vers un abri au moment de l’attaque.

« Cela montre que l’Ukraine a besoin de toute urgence de davantage de défense aérienne, notamment de systèmes et de missiles Patriot capables de repousser toute attaque russe », a-t-il écrit.

Après plus de deux ans de guerre, Kyiv subit des avancées russes sur le front et exhorte quotidiennement ses alliés occidentaux de livrer l’assistance militaire plus rapidement, notamment des munitions, davantage de systèmes de défense aérienne et des avions de combat.

Une importante aide américaine est toujours bloquée au Congrès du fait de l’opposition entre républicains et démocrates, et les Européens, dont les capacités de production sont limitées, tardent à livrer les obus promis ces derniers mois.

L’attaque sur Kyiv est intervenue après une attaque russe de drones dans le sud de l’Ukraine, qui a fait une douzaine de blessés dans la nuit, et alors qu’une centrale électrique en Russie était en feu à la suite d’une attaque de drones ukrainiens.