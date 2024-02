(Washington) Les États-Unis ont sanctionné vendredi 14 pétroliers d’une « flotte fantôme » utilisés par Moscou pour contourner le plafond imposé par les pays occidentaux au prix du pétrole russe, à la veille du deuxième anniversaire de l’invasion de l’Ukraine.

Agence France-Presse

Les sanctions annoncées dans un communiqué du Trésor américain visent la compagnie maritime nationale russe Sovcomflot, lui donnant 45 jours pour décharger le pétrole ou autres cargaisons des 14 navires.

Cette « flotte fantôme » a permis à la Russie de réduire l’impact sur ses revenus du mécanisme de plafonnement du prix du pétrole, mis en place par une coalition de pays occidentaux.

« La tentative du Kremlin d’échapper au plafonnement des prix en investissant dans une flotte fantôme […] lui a permis d’obtenir une remise plus faible, des prix globalement plus élevés sur son pétrole l’été et l’automne derniers », a expliqué à des journalistes un responsable du département du Trésor.

Les pays d’une coalition regroupant le G7, l’Union européenne (UE) et l’Australie ont mis en place, depuis décembre 2022, un système de plafonnement des prix du pétrole russe.

Assureurs et réassureurs ont interdiction de couvrir le transport maritime de pétrole russe vers les pays de cette coalition, sauf s’il est vendu à un prix inférieur à celui du plafond.

Cela a eu pour effet de réduire d’un tiers les revenus que la Russie a tiré en 2023 de l’exportation de pétrole et produits pétroliers, par rapport à 2022, selon les pays de la coalition.

Cibler cette flotte fantôme « oblige la Russie à choisir entre utiliser les services de la coalition pour expédier son pétrole sous le prix plafond » ou le faire « via la flotte fantôme et faire face à des coûts croissants et à une application plus sévère des sanctions de la part des autorités occidentales », a détaillé le responsable du Trésor.

« Le plafonnement des prix du pétrole russe continue de servir son double objectif : limiter les profits du Kremlin tout en favorisant la stabilité des marchés de l’énergie », a estimé le secrétaire adjoint au Trésor américain, Wally Adeyemo, cité dans le communiqué.

« Aujourd’hui, nous passons à l’étape suivante en ciblant la plus grande compagnie maritime publique et opérateur de flotte de Russie, portant ainsi un coup dur à leurs opérations parallèles », a-t-il ajouté.

Une responsable du Trésor a précisé que « les pays du G7 représentent 90 % du marché mondial des services ».

Ces sanctions supplémentaires s’ajoutent à celles annoncées plus tôt dans la journée par l’administration Biden, qui concernait plus de 500 personnes et organisations, soit la plus importante salve de sanctions depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022.