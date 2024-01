Après sa première victoire aux primaires Trump comparaît à New York pour diffamation

(New York) Au lendemain de sa nette victoire électorale dans l’Iowa et avant un scrutin clé dans le New Hampshire, Donald Trump a comparu mardi au tribunal civil de New York pour un second procès en diffamation intenté par une autrice qui l’avait déjà fait condamner pour une agression sexuelle dans les années 1990.