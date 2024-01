PHOTO VIA AGENCE FRANCE-PRESSE

(Téhéran) L’Iran a « montré ses muscles » en lançant des missiles en Irak et en Syrie dans la nuit de lundi à mardi, mais en se gardant de viser des intérêts américains pour éviter une escalade régionale sur fond de guerre à Gaza, selon des experts.

Menna ZAKI and Payam DOOST-MOHAMADI Agence France-Presse

Les attaques étaient attendues puisque Téhéran avait juré de riposter après un attentat suicide meurtrier début janvier en Iran et les liquidations récentes de plusieurs commandants des Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique, et de chefs de formations alliées de Téhéran dans sa lutte contre Israël.

« Il y avait une immense pression sur les dirigeants de Téhéran pour qu’ils montrent leurs muscles en réponse à la série de revers subis ces dernières semaines », explique Ali Vaez, chercheur spécialiste de l’Iran au centre de réflexion Crisis Group.

« C’est une sorte de démonstration de force qui a un double objectif : satisfaire les défenseurs (du gouvernement) dans le pays, mais sans aggraver les tensions avec les États-Unis et Israël », ajoute cet expert, interrogé par l’AFP.

« Message » à Israël

Pour cela, les Gardiens de la Révolution ont lancé des missiles balistiques sur des bâtiments dans la périphérie d’Erbil, capitale du Kurdistan autonome du nord de l’Irak. Ils ont détruit « un quartier général d’espionnage » attribué à Israël et ciblé « un rassemblement de groupes terroristes anti-iraniens », selon l’agence de presse officielle Irna.

Ces frappes, qui ont tué quatre civils selon des sources kurdes, ont été condamnées par Bagdad comme une « agression visant la souveraineté de l’Irak ».

Washington a également dénoncé des « frappes irresponsables » qui « sapent la stabilité de l’Irak ».

En Syrie, les missiles iraniens ont visé des « lieux de rassemblement des commandants et des principaux éléments liés aux récentes opérations terroristes, en particulier l’État islamique » (EI), selon le site internet des Gardiens, Sepah News.

Le groupe djihadiste avait revendiqué l’attentat suicide perpétré le 3 janvier (90 morts) contre une foule rassemblée à Kerman, dans le sud de l’Iran, pour commémorer la mort du général Qassem Soleimani, architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient, tué en janvier 2020 par une frappe américaine en Irak.

L’agence Irna a souligné que les missiles avaient parcouru « plus de 1200 km » entre leur point de tir, dans le sud-ouest de l’Iran, et la zone ciblée en Syrie, soit « l’opération de missiles la plus ambitieuse menée jusqu’à présent par l’Iran ». Il s’agit d’« un message clair adressé au régime sioniste » sur la capacité de l’Iran à pouvoir frapper Israël, selon l’agence.

Téhéran « continue à soutenir avec force la campagne anti-israélienne » dans la guerre contre le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza, « mais il est conscient du fait qu’une intervention directe présenterait le risque de plonger la région dans une confrontation globale », souligne Tohid Asadi, professeur de relations internationales à l’Université de Téhéran.

Pour son collègue universitaire Fayyaz Zahed, « ni l’Iran, ni les États-Unis, ni les autres puissances ne sont intéressées par un conflit direct. Mais chacun d’eux joue ses propres cartes ».

« A petit feu »

« L’une des caractéristiques » de la politique de l’ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême au pouvoir depuis près de 35 ans, « est d’éviter la guerre tout en s’efforçant de maintenir l’autorité des forces militaires et de sécurité de l’Iran », précise cet expert.

Depuis le début du conflit à Gaza, déclenché par une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, Téhéran insiste sur le fait que les acteurs de « l’axe de la résistance », composé des alliés de Téhéran dans sa lutte contre Israël, agissent indépendamment de l’Iran, contrairement à ce qu’affirment notamment des responsables américains ou israéliens.

Parmi eux, les rebelles yéménites houthis multiplient les attaques contre des bateaux commerciaux en mer Rouge en « solidarité » avec les Palestiniens. En représailles, les États-Unis et le Royaume-Uni ont ciblé la semaine dernière plus de 30 sites militaires tenus par les houthis, des frappes condamnées par Téhéran.

L’ayatollah Khamenei a salué mardi « ce qu’ont fait » les houthis, qui « n’ont pas eu peur » des « menaces » américaines.

« Nous sommes déjà dans une guerre régionale. Les évènements des dernières 24 heures démontrent clairement qu’elle a commencé, même si elle mijote pour l’instant à petit feu », estime Ali Vaez.