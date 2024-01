Turquie Des dizaines de milliers de personnes manifestent « contre le terrorisme du PKK et d’Israël »

(Istanbul) Un rassemblement de plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont un fils du président turc, s’est étiré lundi à Istanbul sur et autour du Pont de Galata pour dénoncer le « terrorisme du PKK et d’Israël » et soutenir les Palestiniens de Gaza, a constaté un journaliste de l’AFP.