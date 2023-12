Rudy Giuliani, ex-avocat de Trump, se déclare en faillite

(New York) Rudy Giuliani, ancien maire de New York à la renommée internationale et ex-avocat de Donald Trump tombé en disgrâce, s’est déclaré jeudi en faillite devant la justice américaine, une semaine après avoir été condamné à payer 148 millions de dollars à deux assesseures électorales de Géorgie qu’il avait diffamées.