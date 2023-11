PHOTO ARNULFO FRANCO, ASSOCIATED PRESS

Le jugement de la Cour suprême du Panamá déclarant inconstitutionnelle l’attribution d’une concession de 20 ans à une mine de cuivre canadienne a été célébré dans la capitale. Le contrat entre le gouvernement du Panamá et First Quantum Minerals avait été approuvé le 20 octobre et les manifestations secouaient le pays depuis.