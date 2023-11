PHOTO DAVID GRAY, AGENCE FRANCE-PRESSE

Des résidants de Sydney, la plus grande ville d’Australie, admirent un sapin de Noël géant. Si l’arrivée de décembre est synonyme de froidure et de journées plus courtes chez nous, c’est tout le contraire dans l’hémisphère Sud, où elle marque plutôt le début de l’été.