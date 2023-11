2 articles Moyen-Orient

Israël et le Hamas en guerre Gaza, et ensuite ?

La guerre entre Israël et le Hamas pourrait durer. Mais à quoi s’attendre une fois la crise passée ? Quels sont les scénarios à moyen et à long terme ? Occupation de la bande de Gaza par Israël ? Par une force internationale ? La solution à deux États est-elle toujours viable ? Y a-t-il même une solution ? Réflexions sur l’après… et l’après de l’après.