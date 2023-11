Israël et le Hamas en guerre Israël se prépare à accueillir des otages

(Jérusalem) « Je suis un soldat des forces israéliennes et je suis ici pour te ramener chez toi. Tu es en sécurité ». Israël se prépare avec méthode et précaution à récupérer ses premiers enfants otages, potentiellement traumatisés par leur détention et les conditions de leur enlèvement.