Israël et le Hamas en guerre Pour les mouvements de coexistence Israël-Palestine, la guerre est un moment de vérité

(Jérusalem) « La déshumanisation n’a jamais été aussi forte ». Dans le « camp de la paix », Israéliens et Palestiniens veulent plus que jamais se parler, après six semaines d’une guerre sanglante qui impose d’inventer un autre avenir.