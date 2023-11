PHOTO PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AZE, VIA REUTERS

Le président de l’Azerbaïjan Ilham Aliev. Bakou et Erevan sont engagés depuis des décennies dans un conflit territorial portant sur la région azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh, que Bakou a reconquise en septembre après une offensive éclair contre les séparatistes arméniens.